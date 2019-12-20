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حوادث

انتشار مكثف لرجال الأمن والمرور تزامنًا مع انتخابات القضاة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام التمساح - حسام محفوظ - محمد عيسي- إسلام قورة
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شهد محيط وسط البلد تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار لرجال المرور بالشوارع المحيطة، أثناء انتخابات نادى القضاة.

وفتحت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي على 17 مقعد؛ رئيس و16 عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي.

يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.

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