ورش فنية متنوعة ومحاضرات بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر الأسمرات فصل ضمن فاعليات تعليم محو الأمية لمحمود الصعيدي، كما أقام قصر ثقافة السلام معرض كتاب بعنوان "سلسة تاريخ مصر"، إلى جانب ذلك استكملت المكتبة العامة فعاليات ورشة "مجلة حائط" بمناسبة أعياد رأس السنة، كذلك قدم قصر ثقافة الريحاني ورشة فنية بعنوان "رجل الثلج" وذلك بدار التثقيف الفكري لذوي الاحتياجات الخاصة واحتفالًا برأس السنة الميلادي، كما نظم القصر قافلة ثقافية احتفالًا بأعياد 25 يناير، حيث تضمن ورشة لعمل مشايات ومفارش من الكروشية.



نفذ بيت ثقافة الطيران فرع التجمع ورشة تصنيع عرائس، وقدم البيت فرع مصر الجديدة ورشة بعنوان "تنمية المهارات الحياتية والحركية الدقيقة" أدارها على فتح، إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة، كما تم استكمال ورشة عمل شراب من الكروشية.



قدمت المكتبة العامة محاضرة بعنوان "انتصارات مصر القديمة والحديثة"، بجانب ذلك ورشة فنية فى الرسم لعمل علم مصر على الوجوه، بالإضافة إلى فقرة للعرائس والأراجوز واكتشاف بعض المواهب فى الشعر والغناء وذلك بمدرسة ابن سينا الإعدادية للبنات، ونفذت مكتبة الأسرة الماظة معرض ورشة الكولاج بمناسبة أعياد النصر، كما أقامت مكتبة sos ورشة رسم وتلوين، وناقشت مكتبة دار الحرب الإلكترونية كتاب "الأمير العادل" للكاتب حازم شحاتة مع طلاب مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات، تناول الكتاب قيمة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الشعب من جانب الحاكم لتحقيق السلام والأمن داخل المجتمع.



نظم قصر ثقافة المطرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف محاضرة بعنوان "حياتك أمانة حافظ عليها"، كما ناقشت كتاب "الأسد" تأليف جايا فوليتشلي مع لعبة الكراسي الموسيقية ومسابقة في ألعاب الأطفال، وأقام قصر ثقافة السلام محاضرة ألقاها عز الدين عن الأدب الاجتماعى على هامش انتخابات نادى أدب السلام، كما شهد قصر ثقافة روض الفرج العديد من الأنشطة، حيث نفذ قسم نادى الموهوبين ورشة إعادة تدوير للإكسسوارات لعمل سلاسل من الملح الخشن، واستكملت لليوم الثانى ورشة رسوم أطفال بألوان الشمع، ورشة أخرى لعمل بابا نويل بالقماش، وقدم معرض رسوم أطفال عن بابا نويل، بجانب تنظيم بيت ثقافة المقاولون معرض كتب بعنوان "الرياضة البدنية"، إلى جانب ورشة بعنوان "زينة الكريسماس".