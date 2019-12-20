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سياسي

اقتراح برلماني بإصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
سمير البطيخى
سمير البطيخى
عائشة حسن
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تقدم النائب سمير البطيخى، باقتراح برغبة بشأن، دراسة عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات بمدة زمنية 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، لتحقيق مزيد من الاستقرار لهذه الشريحة العريضة من المجتمع، وفقا لاشتراطات صارمة الهدف منها توفير مزيد من الضمانات لكبار السن وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.

وأكد الاقتراح، أن الشهادة تستهدف توفير الحد الأدنى من القدرة على مواجهة الأعباء الشهرية لأصحاب المعاشات، على ألا تقل نسبة الفائدة عن 12 أو 13% حد أدنى، وهذا الأمر يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة تعد ترجمة حقيقية الاهتمام بكبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

وأشارالبطيخي، إلى أن المقترح سيناقش خلال الأسبوع المقبل، بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى حضور ممثل عن البنك المركزى للوقوف على إمكانية تنفيذ المقترح على أرض الواقع، وكيفية وضع اشتراطات تضمن قصر الاستفادة على كبار السن وأصحاب المعاشات فقط لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت وجود آلية للتنفيذ.

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