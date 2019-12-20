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عالم

الوزراء الياباني يدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
هبه محمد
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دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل نقلتة فضائية سكاي نيوز، الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وسط توترات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي تاريخي.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن روحاني الذي سيصبح أول زعيم إيراني، يزور اليابان منذ 19 عامًا، من المقرر أن يجتمع مع أبي، بعد وصوله إلى البلاد.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي، من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015، مع إيران، وفرضت سلسلة من العقوبات الصارمة الرامية إلى إصابة الاقتصاد الإيراني بالشلل.

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