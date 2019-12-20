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محافظات

"طرق الجيزة" ترصف شارع أحمد لطفي ببولاق الدكرور (صور)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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تواصل مديرية الطرق بالجيزة، برئاسة المهندسة نجوى السعيد، مدير المديرية، نشاط ملحوظ في تمهيد ورصف عدد من الطرق الرئيسية والداخلية وتركيب بلاط "الإنترلوك" للشوارع الضيقة، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والمدن، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وبدأت المديرية بعد منتصف ليل أمس الخميس، أعمال رصف عدد من الطرق استجابة لشكاوى المواطنيين بحى بولاق الدكرور، حيث بدأت بتنفيذ أعمال الرصف بشارع أحمد لطفي السيد، المتفرع من شارع الملك فيصل والممتد حتى ش الهرم.

كما نجحت مديرية الطرق خلال الفترة الماضية في رصف العديد من شوارع أحياء الوراق والدقي والعجوزة الرئيسية وفقًا لخطة المحافظة في اعتماد الرصف بموازنتها السنوية.

جديد بالذكر أن اللواء أحمد راشد أصدر تعليمات مشدد لجميع روساء المدن بعدم منح تصاريح حفر لأي شركة خدمات وبخاصة الطرق التي لم يمض على رصفها ثلاث سنوات إلا بإذن شخصي منه خفاظا على المال العام.

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