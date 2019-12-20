مصرع عامل سقط من أعلى فيلا بالتجمع الأول

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى فيلا تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول، أثناء ممارسة عمله.



وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود متوفٍ داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة "على.م"، 28 سنة، عامل، وإجراء التحريات، تبين أنه أثناء عمل المجني عليه داخل الفيلا، سقط من أعلاها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.