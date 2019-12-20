الأحد.. 32 طلب مناقشة عامة أمام البرلمان

يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبدالعال، موعد مناقشة طلبات مقدمة من النواب حول موضوعات مختلفة وهى تشمل:



1-طلب عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل.



2-طلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق.



3. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.



4-طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.



5-طلب عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.



6-طلب عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات.



7-طلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.



8-طلب عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية.



9-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزة محافظة الإسكندرية.



10-طلب عن سياسة الحكومة بشأن توفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة الاسكندرية.



11-طلب عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية.



12-طلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق وخاصة بمحافظة الإسكندرية.



13-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات.



14-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف.



15-طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.



16-طلب عن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام.



17-طلب عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.



18-طلب عن سياسة الحكومة بشأن استبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام.



19-طلب عن سياسة الحكومة بشأن صيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة.



20-طلب عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.



21-طلب عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب.



22-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي.



23-طلب عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومباني إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار.



24-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء.



25-طلب عن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد.



26-طلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف مداخل المدن والقرى.



27-طلب عن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات.



28-طلب عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات.



29-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات.



30-طلب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات.



31-طلب عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة.



32-طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة.