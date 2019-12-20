وزير الآثار يشيد بمشروع ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية

قال مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، إن وزير الآثار خالد العناني أشاد بأعمال مشروع الترميم بالمعبد اليهودي بالإسكندرية "الياهو هنابي"، حيث تفقده مساء أمس الخميس، تمهيدا لافتتاحه قريبا.



وأشار متولي، إلى قيام العناني بزيارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لمتابعة مشروع التطوير والترميم بالمتحف وسيناريو العرض المتحفي.



ويعد معبد "الياهو هنابي" بشارع النبى دانيال بالإسكندرية، أحد أهم المعابد اليهودية في مصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية فى الشرق الأوسط.



وتعد مشروعات ترميم المعبد اليهودي، الذي أعلنت وزارة الآثار الانتهاء منه والمقرر افتتاحه قريبا، ومشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني من المشروعات الأثرية المهمة والكبرى التي تهدف إلى الحفاظ على ثروات مصر وتاريخها وآثارها الفريدة.