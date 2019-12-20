رفعت سلام: سأجعل محنتي نقطة انطلاق لدعم من من يصيبهم أي مرض

في مبادرة أطلقها مثقفون مصريون، يستضيف "منتدى عفيفي مطر" السادسة مساء الإثنين المقبل، ليلة تضامنية مع الشاعر رفعت سلام تحت عنوان "سلام ينتصر" يقدمها الشاعران محمد حربي وأحمد سراج، ويشارك فيها الأكاديمي جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق، متحدثا عن تجربة سلام في الشعر والترجمة، والأكاديمي محمد عليم عن القيمة والأثر في كتاب النهار الآتي وكيفية الاهتمام بالمبدعين، والأكاديمي أحمد بلبولة عن رفعت سلام في مرآة نقاد النهار الآتي.



ويلقي المخرج المسرحي أحمد إسماعيل كلمة رفعت سلام، ويتحدث الروائي حمدي الجزار عن علاقته الأدبية والإنسانية بسلام، ويقدم الشاعران عبدالرحمن مقلد ومحمد المتيم مختارات شعرية من رفعت سلام، فيما يقدم الشاعر محمد الشحات قصيدة مهداة إلى سلام، ويقدم الشاعر أحمد سراج ورقة عن بحثًا عن النهار الآتي، ثم يقدم الحضور شهادات عن رفعت سلام.



اللقاء الذي يستضيفه منتدى عفيفي مطر يتضمن فعالية مهمة وهي طرح نسخ تذكارية من كتاب "النهار الآتي" بسعر يحدده المشتري، ويتم توجيهه كاملًا لعلاج الشاعر والمترجم رفعت سلام.



اللقاء هو رسالة تضامنية من المثقفين لسلام الذي انضم إلى محاربي السرطان، وببسالة يقول رفعت سلام: "سأخرج بإذن الله من المحنة، لكنني سأجعل مرضي نقطة انطلاق لدعم من يصيبهم أي مرض."



يذكر أن "رفعت سلام" يعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، أصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.



صدر له سبعة أعمال شعرية: - "وردة الفوضى الجميلة" 1987 - "إشراقات رفعت سلاَّم" 1992 - "إنها تُومئ لي" 1993 - "هكذا قُلتُ للهاوية" 1995 - "إلى النهار الماضي" 1998 - "كأنَّها نهاية الأرض" 1999 - "حجرٌ يطفو على الماء" 2008.



وصدر له في الدراسات: - "المسرح الشعري العربي" 1986 - "بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية" 1990 -"بحثًا عن الشعر"، مقالات وقراءات نقدية 2010 ترجماته - بوشكين: الغجر وقصائد أخرى 1982 - ماياكوفسكي: غيمة في بنطلون وقصائد أخرى 1985 - كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف إدريس 1987 - ليرمونتوف: الشيطان وقصائد أخرى 1991 - يانيس ريتسوس: اللذة الأولى، شعرية 1992 - هذه اللحظة الرهيبة، قصائد من كرواتيا 1997 - يانيس ريتسوس: البعيـد، شعرية شاملة 1997 - سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير حتَّى الآن مراجعة وتقديم، 1998 2000 - جريجوري جوزدانيس: شعـرية كفافي 1999 - دراجو شتامبوك: نجومٌ منطفئةٌ على المنضدة 2008 - شارل بودلير: الأعمال الشعرية الكاملة في جزءين.