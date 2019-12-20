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اقتصاد

أسهم أوروبا تحوم دون مستويات قياسية مرتفعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة، اليوم الجمعة، إذ انكمشت أحجام التداول بسبب اقتراب عطلة عيد الميلاد، على الرغم من أن الأسهم الإيطالية سجلت أداء فاق سائر الأسهم بفضل بعض إعلانات الإيجابية للشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% فقط، لكنه ما زال متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني ليبعد نحو 1% دون أعلى مستوياته على الإطلاق.

جاء ذلك بعد مكاسب قياسية حققتها وول ستريت عقب أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن اتفاقا تجاريا أوليا بين الولايات المتحدة والصين سيُوقع في مطلع يناير.

وبينما استقرت بقية المؤشرات في المنطقة، ربحت الأسهم المدرجة في ميلانو 0.7% بقيادة مجموعة نيكسي للمدفوعات التي ارتفعت أسهمها 2.8% بعد أن قال انتيسا سان باولو إنه سيبيع أنشطته لمدفوعات الأفراد إلى نيكسي في صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).

ومن بين الشركات التي سجلت تحركات كبيرة رويال داتش شل التي انخفض سهمها 0.8% بعد أن قالت إنها تتوقع أن تسجل تكاليف لانخفاض القيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام وقلصت توقعاتها لمبيعات إنتاجها الفصلي من النفط.

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