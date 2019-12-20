باحثة لبنانية: المرحلة المقبلة ستشهد صراعًا في البلاد

أكدت الكاتبة والباحثة اللبنانية، جيلان جبر، أن رئيس حكومة لبنان الجديد حسان دياب، غير مطلوب فى محيطه السنى، وغير مرغوب من المجتمع الدولى، مشددة على أن المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الصرعات والمراهنات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أرض لبنان.



وأضافت جبر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دياب لا يملك تجربة ناجحة حين كان وزيرا، ولا يحمل القبول الشعبى، إذا تم تعيينه فقط لمصالح إيرانية أو لأسباب استفزازية.



وأشارت جبر، إلى أن هناك العديد من التحديات، أهمها تشكيل الحكومة من اختصاصيين، استعادة ثقة الشعب داخليا، استعادة ثقة المجتمع الدولى خارجيا، والصمود أمام العراقيل والأزمات القادمة اقتصاديا.



‏وحول توقعاتها للفترة المقبلة، خاصة بعد رفض الشارع لدياب، أكدت أن التصعيد مستمر على الأرض، مشيرة إلى أن يكون هناك عزلة تفرض على لبنان خاصة إن كانت الحكومة من لون واحد وتحت السيطرة الإيرانية.



وتابعت جبر: "السؤال القادم هل لبنان ستكون لكل اللبنانيين أم لفريق واحد تابع لإيران يحكم كل اللبنانيين".