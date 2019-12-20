احتفالية بتعامد قرص الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بالفيوم

تقيم محافظة الفيوم، صباح غدا السبت، احتفالية كبرى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة والمتمثلة في تعامد قرص الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، بحضور العديد من الشخصيات العامة والدولية ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي.



وتتكرر تلك الظاهرة الفلكية الفريدة مرة واحدة في شروق يوم 21 ديسمبر من كل عام.



وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتلك الظاهرة الفلكية الفريدة التي يأتي لمشاهدتها العديد من الشخصيات الدولية كما تهتم وسائل الإعلام العالمية بتغطية الحدث وهو ما يجب أن يستغل في الترويج السياحي للفيوم حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها على راس الخريطة السياحية لمصر.



وأشار الأنصاري إلى أن المحافظة انهت كافة الاستعدادات اللازمة لاقامة احتفالية كبري لهذا الحدث المهم والذي يحظي باهتمام عالمي كبير.