الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

قالت وزيرة الثقافة إن الأكاديمية المصرية للفنون بروما، نظمت احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، مما عكس ثراء الحضارة العربية وعبر عن طابعها المميز وروافدها المتعددة.



وأضافت، في تصريحات، اليوم الجمعة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 18 ديسمبر يومًا عالميا للغة العربية، لتصبح إحدى اللغات الرسمية للمنظمة، ومنذ إصدار القرار عام ١٩٧٣، يحتفل العالم سنويا بهذه المناسبة تقديرا للغة التي ساهمت بشكل مؤثر في رسم ملامح تاريخ الإنسانية.



وتابعت أن الأمسية التي تم تنظيمها في روما، تضمنت معرضا لفنون الخط العربي وفيلما وثائقيا استعرض ألوان من تجميل المباني الإسلامية على مر العصور بالخطوط والزخارف العربية إلى جانب فقرات غنائية من روائع الطرب.



أقيمت الأمسية بالتنسيق مع السفارة المصرية بإيطاليا، وبعثة جامعة الدول العربية بروما وحضرها السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا، وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية والدبلوماسيين من مختلف دول العالم منهم السفير أحمد باعمر سفير سلطنة عمان، وعميد الدبلوماسية العربية، والسفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما، والسفير محمود سامي سفير مصر لدى الفاتيكان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام المصري في ميلانو، والسفيرة اسمهان الطوقي سفيرة اليمن وسفراء الجزائر، والعراق لدى الفاتيكان، والصومال، وموريتانيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بروما ونخبة من الشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي.