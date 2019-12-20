خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون (فيديو)

وأوضح، أن هناك تعديات رهيبة بتلك المنطقة، خاصة المدابغ التي يتنافر نشاطها مع طبيعة الآثار بسبب استخدام الغراء والمواد الكيماوية، حيث تم إزالة 1075 منشأة ونقلهم إلى سوق الروبيكي لصناعة الجلود، وتم إخلاء المكان وترميم السور.

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار في جامعة القاهرة، أهمية تطوير سور مجرى العيون، مؤكدًا أنه من أبهى الأسوار وتتمثل أهميته في أنه بدأ إنشائه مع صلاح الدين الأيوبي، واستكمله طومان باي.وأضاف أحمد بدران، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أن السلطان قانصوه الغوري قام بعمل مأخذ ثلاثي الشكل يقوم برفع المياه من نهر النيل ويصب في قناة هذا السور لتصل المياه إلى القلعة، مما يدل على براعة المعمار الإسلامي الهندسي.