-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة: "مراكب النجاة" تنطلق من كل محافظات مصر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
وزارة الهجرة
وزارة الهجرة
وفاء علي
طباعة
بحثت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سبل التعاون والتنسيق من أجل إعداد برامج خاصة لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.

يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقالت الوزارة، إنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد الإعداد بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج.

وأضافت الهجرة، أنها سترافق فريق عمل المؤسسة خلال الجولات التي سيقومون بها في تلك المدارس، بهدف تحفيز هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على نبذ ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولفتت الوزارة، إلى أن اختيار مؤسسة "ويل سبرنج" لإعداد مثل هذه البرامج، جاء انطلاقا من النجاح الكبير الذي حققته المعسكرات الثلاثة التي سبق أن نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة لأبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن الأم مصر، وتغذية شعور الانتماء لديهم وترسيخ هويتهم المصرية، فضلًا عن الخبرة الواسعة لمؤسسة "ويل سبرينج" في مجال تعليم وتدريب الأطفال، وتجربتها الناجحة في التعاون مع وزارة التربية والتعليم بصدد تطوير 500 ألف من طلاب المدارس الحكومية بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الشبورة تغلق طريقي الإسكندرية والعلمين

منذ حوالي 15 ساعة

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يرد على مطالبة السراج تركيا بإرسال قوات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

دراسة: النساء أكثر المصابين بأمراض القلب

أهم خرافات التغذية فى 2019

الرئيس نيوز

الحكومة تكشف حقيقة تعرض كوكب الأرض لـ 3 أيام مظلمة

التموين تنفى تخفيض حصص الزيت التموينى فى المنافذ

محافظة الإسكندرية تنفى إلقاء مياه الصرف الصحى فى شاطئ الشاطبى

نافية الشائعات.. الزراعة: عملية تخزين تقاوى البطاطس آمنة

منوعات

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

منها الخبز والحلويات.. أغذية تسبب الأرق للنساء

فيسبوك يحقق في نشر معلومات لهواتف ربع مليار مستخدم

"ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

كشكول

حقيقة حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب المصروفات

بالصور .. تكريم نجوم "شبر ميه" بالأهرام الكندية

"حجازي" يكشف عن حلول أزمة توصيل الإنترنت للمدارس الخاصة

أزمة في توصيل الإنترنت بالمدارس الخاصة قبل الامتحانات الإلكترونية (مستند)

إسلام سياسي

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب "الذات العليا" (1)

ورش فنية متنوعة ومحاضرات بثقافة القاهرة

رفعت سلام: سأجعل محنتي نقطة انطلاق لدعم من من يصيبهم أي مرض

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك