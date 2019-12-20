-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان.. العسكريون المتقاعدون: نعترض على طريقة اختيار حسان دياب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
لبنان
لبنان
مروة عنبر
طباعة
علق العميد جورج نادر من قادة حراك العسكريين المتقاعدين، على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة اللبنانية.

وأكد نادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الاعتراض الموجود بالشارع اللبنانى ليس اعتراضا على شخص حسان دياب، ولكن اعتراضا على الطريقة التى تم اختياره بها، وعلى المحور الذى رشح دياب وهو محور حزب الله اللبنانى وحركة أمل.

وأشار نادر، إلى أنه لا يجب التركيز على الانفعالات والعواطف، متابعا: "يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيفعل هذا الرجل، وإذا شكل حكومة من أشخاص أكفاء أسوياء يتمتعون بالنزاهة والجدارة والكفاءة ومن خارج منظومة الحكومة سنكون معه، وإذا أصبح غير ذلك سنكون ضده وسنعمل على إسقاطه بالشارع كما أسقطنا الحريرى".

وشدد نادر، على أن الحراك والمتظاهرين ليس لهم تعليق على شخص حسان خاصة أنه ليس لديه ملفات فساد أو شبهات فساد فى تاريخه، حتى وإن كان هناك بعض الأنباء والإشاعات إلا أنها غير مؤكدة حتى الآن.

وتابع نادر: "هناك شكوك حول طريقة تكليف حسان والمحور الذى يقف وراء التكليف، ولكن يجب الانتظار حتى نرى ما سيفعله، وإذا شكل حكومة مثل الحكومة السابقة أو كما يمليه محور أمل وحزب الله، وقتها سنرفض رفضا قاطعا وسنسقطه فى الشارع بالضربة القاضية غير ذلك دعونا نفكر بتمعن فنحن نريد أن نخلص وطننا لا أن ندمره".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يرد على مطالبة السراج تركيا بإرسال قوات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تقرير يكشف فضيحة فساد تجمع أردوغان والشيخة موزة تهز تركيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عزت العلايلي ودنيا سمير غانم وإيمي والنجوم في حفل الهيئة الوطنية للإعلام.. صور

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

دراسة: النساء أكثر المصابين بأمراض القلب

أهم خرافات التغذية فى 2019

الرئيس نيوز

الحكومة تكشف حقيقة تعرض كوكب الأرض لـ 3 أيام مظلمة

التموين تنفى تخفيض حصص الزيت التموينى فى المنافذ

محافظة الإسكندرية تنفى إلقاء مياه الصرف الصحى فى شاطئ الشاطبى

نافية الشائعات.. الزراعة: عملية تخزين تقاوى البطاطس آمنة

منوعات

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

منها الخبز والحلويات.. أغذية تسبب الأرق للنساء

فيسبوك يحقق في نشر معلومات لهواتف ربع مليار مستخدم

"ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

كشكول

حقيقة حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب المصروفات

بالصور .. تكريم نجوم "شبر ميه" بالأهرام الكندية

"حجازي" يكشف عن حلول أزمة توصيل الإنترنت للمدارس الخاصة

أزمة في توصيل الإنترنت بالمدارس الخاصة قبل الامتحانات الإلكترونية (مستند)

إسلام سياسي

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب "الذات العليا" (1)

ورش فنية متنوعة ومحاضرات بثقافة القاهرة

رفعت سلام: سأجعل محنتي نقطة انطلاق لدعم من من يصيبهم أي مرض

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

صفحتنا ع الفيس بوك