لبنان.. العسكريون المتقاعدون: نعترض على طريقة اختيار حسان دياب

علق العميد جورج نادر من قادة حراك العسكريين المتقاعدين، على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة اللبنانية.



وأكد نادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الاعتراض الموجود بالشارع اللبنانى ليس اعتراضا على شخص حسان دياب، ولكن اعتراضا على الطريقة التى تم اختياره بها، وعلى المحور الذى رشح دياب وهو محور حزب الله اللبنانى وحركة أمل.



وأشار نادر، إلى أنه لا يجب التركيز على الانفعالات والعواطف، متابعا: "يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيفعل هذا الرجل، وإذا شكل حكومة من أشخاص أكفاء أسوياء يتمتعون بالنزاهة والجدارة والكفاءة ومن خارج منظومة الحكومة سنكون معه، وإذا أصبح غير ذلك سنكون ضده وسنعمل على إسقاطه بالشارع كما أسقطنا الحريرى".



وشدد نادر، على أن الحراك والمتظاهرين ليس لهم تعليق على شخص حسان خاصة أنه ليس لديه ملفات فساد أو شبهات فساد فى تاريخه، حتى وإن كان هناك بعض الأنباء والإشاعات إلا أنها غير مؤكدة حتى الآن.



وتابع نادر: "هناك شكوك حول طريقة تكليف حسان والمحور الذى يقف وراء التكليف، ولكن يجب الانتظار حتى نرى ما سيفعله، وإذا شكل حكومة مثل الحكومة السابقة أو كما يمليه محور أمل وحزب الله، وقتها سنرفض رفضا قاطعا وسنسقطه فى الشارع بالضربة القاضية غير ذلك دعونا نفكر بتمعن فنحن نريد أن نخلص وطننا لا أن ندمره".

