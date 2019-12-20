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اليمن: الحوثيون يوظفون قطاع التعليم لخدمة أجندتهم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
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أفادت نقابة المعلمين اليمنيين، أن الحوثيون أجبروا مئات المعلمين والطلاب في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على حضور فعاليات ثقافية وتعبوية لمحاولة تغيير الهوية الوطنية، والتحشيد للقتال.

وأكد المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى اليناعي في تصريحات أوردتها قناة "العربية"، اليوم الجمعة، أن النقابة رصدت 4168 دورة وفعالية نظمتها جماعة الحوثيين خلال الـ10 شهور الفائتة، مبينًا أن الحوثيون هددوا المعلمين الذين رفضوا حضور هذه الدورات والفعاليات بالفصل من وظائفهم واستبدالهم بآخرين.

وأشار إلى أن الحوثيين أقاموا خلال الأسبوع الماضي 362 فعالية في مدارس محافظة صنعاء بمناسبة ما يسمونه بـ "أسبوع الشهيد"، لافتا إلى أن جماعة الحوثيين تواصل بشكل جدي وممنهج توظيف قطاع التعليم لخدمة أجندتها العسكرية والفكرية.

وشدد المسئول اليمني، على أن هذه الممارسات تعد من أخطر الانتهاكات أثرا على مستقبل المجتمع اليمني، نظرا لمحورية التعليم في تشكيل وعي ووجدان الجيل الناشئ، محذرا من الآثار المستقبلية إذا استمر نطاق الفعاليات الحوثية بالاتساع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.

ودعا إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد احترام الطابع المدني للتعليم أثناء الحروب، وحث الدول على اتخاذ تدابير ملموسة لردع استخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية للمدارس.

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