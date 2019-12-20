ضبط عاطلين لفرضهما الإتاوات والسيطرة بمواقف وشوارع بنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض الإتاوات والسيطرة وممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ببنها



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بشن حملة لفرض الإنضباط المرورى بشوارع العاصمة ببنها أسفرت عن ضبط حاتم. س. م. عاطل السابق اتهامه في 8 قضايا مخدرات. سرقة وسائل نقل – آداب آخرها القضية رقم 183 لسنة 2001 جنح أحداث قسم أول بنها المطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس تبديد، مباني آخرها القضية رقم 639 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، تبديد بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام مستشفى التأمين الصحي ببنها دائرة قسم ثان بنها.. بدون وجه حق



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 6668 لسنة 2019 جنح قسم ثان بنها



كما جرى ضبط إبراهيم. م. ن عاطل وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص، والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده بشارع كورنيش النيل، وضبط بحوزته مبلغ مالي 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم



تحرر محضر بالواقعة رقم 6669 لسنة 2019 جنح قسم ثان بنها وتولت النيابة العامة التحقيق