نشرة أخبار العرب.. الجمعة 20 ديسمبر
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
مروة عنبرطباعة
رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر
ـ عقب توقف سنوات.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة من فرنسا.
لبنان
ـ قطع للطرقات في العديد من المدن اللبنانية احتجاجًا على تولى حسان دياب رئاسة الحكومة.
ـ رئيس الحكومة الجديد ينفى انتماءه لحزب الله أو أمل.
ـ مجهولون يطلقون النار في مرفأ طرابلس وأمام المحجر الصحي.
ـ طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية.
سوريا
ـ عودة 25 أسرة داعشية من سوريا إلى البوسنة.
فلسطين
ـ انطلاق مسيرات العودة تحت شعار "الخليل عصية على التهويد".
ـ الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.
ـ مستوطنون يحرقون سيارات للمواطنين في قلقيلية.
ـ المرشح الرئاسي السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يؤكد على ضرورة دعم الفلسطينيين.
ليبيا
ـ الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس.
مصر
ـ عقب توقف سنوات.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة من فرنسا.
لبنان
ـ قطع للطرقات في العديد من المدن اللبنانية احتجاجًا على تولى حسان دياب رئاسة الحكومة.
ـ رئيس الحكومة الجديد ينفى انتماءه لحزب الله أو أمل.
ـ مجهولون يطلقون النار في مرفأ طرابلس وأمام المحجر الصحي.
ـ طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية.
سوريا
ـ عودة 25 أسرة داعشية من سوريا إلى البوسنة.
فلسطين
ـ انطلاق مسيرات العودة تحت شعار "الخليل عصية على التهويد".
ـ الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.
ـ مستوطنون يحرقون سيارات للمواطنين في قلقيلية.
ـ المرشح الرئاسي السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يؤكد على ضرورة دعم الفلسطينيين.
ليبيا
ـ الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس.