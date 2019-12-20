نشرة أخبار العرب.. الجمعة 20 ديسمبر

رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.



مصر



ـ عقب توقف سنوات.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة من فرنسا.



لبنان



ـ قطع للطرقات في العديد من المدن اللبنانية احتجاجًا على تولى حسان دياب رئاسة الحكومة.

ـ رئيس الحكومة الجديد ينفى انتماءه لحزب الله أو أمل.

ـ مجهولون يطلقون النار في مرفأ طرابلس وأمام المحجر الصحي.

ـ طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية.



سوريا



ـ عودة 25 أسرة داعشية من سوريا إلى البوسنة.



فلسطين



ـ انطلاق مسيرات العودة تحت شعار "الخليل عصية على التهويد".

ـ الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة.

ـ مستوطنون يحرقون سيارات للمواطنين في قلقيلية.

ـ المرشح الرئاسي السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يؤكد على ضرورة دعم الفلسطينيين.



ليبيا



ـ الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس.