ضبط عاطل بـ24 قطعة حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل، وبحوزته 24 قطعة كبيرة الحجم "طربة" لجوهر الحشيش المخدر، تزن 2400 جرام تقريبا بغرض الاتجار بمدينة الغردقة.



تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية امن البحرالاحمر، بتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على "محمود. م. م. ع" عاطل، مقيم بالغردقة، وبحوزته 24 قطعة كبيرة الحجم «طربة» لجوهر الحشيش المخدر تزن 2400 جرام، ومبلغ مالي، وذلك أمام مسجد الميناء قبل ترويجها على عملائه بالغردقة.



كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية برئاسة المقدم هشام الأمير، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو "محمود. م. م. ع" مقيم بالغردقة بالاتجار بالمواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط مباحث مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده أمام مسجد الميناء بالغردقة، وبحوزته 24 قطعة كبيرة الحجم "طربة" لجوهر الحشيش المخدر تزن 2400 جرام تقريبا ومبلغ مالي وهاتف محمول.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 17619 2019 جنح أول الغردقة، وتم إخطار النيابة العامة.