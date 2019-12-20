المرور يكثف تواجده بالطرق السريعة

كثفت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، من تواجد الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة، لتأمين المواطنين بسبب الشبورة الكثيفة، مع انتشار سيارات الإغاثة أعلى الطرق ومتابعة الحالة المرورية، والإبلاغ عن أية معوقات للطرق.



وعززت إدارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات النارية للقيام بعمليات تأمين للطرق السريعة، وتأمين مرتادي الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصدونها للإبلاغ عن أية أعطال أو حوادث مرورية، وللقيام بعمليات تفويج السيارات لحين انقشاع الشبورة.