المرور تعلن أرقام الإغاثة على الطرق السريعة

حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، جميع السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات، بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث.



وشددت إدارة المرور، على عدم السرعات الزائدة وتخطي السيارات الأخرى، أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، مع ضرورة استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.



وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور في حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التي قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 2402123302 ) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة.