العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أفادت دراسة طبية بأن الموظفين الذين يقضون 49 ساعة أو أكثر في العمل كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 70% من أولئك الذين يعملون 35 ساعة أو أقل للاصابة بشكل من ارتفاع ضغط الدم يسمى ارتفاع ضغط الدم المقنع.



وقال "زافير ترودول"، الأستاذ المساعد في قسم الطب الاجتماعي والوقائي في جامعة "كيبيك" في كندا - في بيان- "يرتبط كل من ارتفاع ضغط الدم المقنع والمستمر بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين".