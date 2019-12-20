فيديو "الأرصاد": غدًا بداية فصل الشتاء رسميًا

وأعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن موعد بدء فصل الشتاء الذي يبدأ رسميًا غدًا يوم 21 ديسمبر، ناصحا بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال تلك الفترة.

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، حيث تصل إلى الضباب أحيانًا، ناصحًا المواطنين القيادة بهدوء والإلتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور خاصة على الطرق الزراعية.وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الطقس معتدل خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل في معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 20 درجة مئوية.