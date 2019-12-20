تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج وتركيا

أعربت مصر في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي، عن رفضها أي جهود تسمح بمنح الصلاحية القانونية للاتفاقيتين الموقعتين من جانب فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأكد الخطاب الذي وجهه مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، والتى أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنه "بالتوقيع على الاتفاق الشهر الماضي، فإن السراج قد انتهك اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الليبية، وأيدها مجلس الأمن الدولي".



وأضاف الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن أن: "الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي ككل، وليس فقط رئيس المجلس بمفرده، وهو ما يتطلبه إبرام أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق عليها مجلس النواب"، مؤكدًا أن البرلمان الليبي لم يقر بالاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا.



وأكد خطاب مندوب مصر بالأمم المتحدة أن اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها السراج مع تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية للسراج والميليشيات في الغرب، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا خاصة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المتاخمة للحدود المصرية.