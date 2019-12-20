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حوادث

إغلاق طريق محور 26 يوليو بسبب الشبورة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان و شيماء حسين
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، إغلاق طريق 26 يوليو، لوجود شبورة مائية وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

ويذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أغلقت، منذ قليل، طريقى الإسكندرية والعلمين الصحراوى، بسبب وجود الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

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