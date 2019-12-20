ضبط 160 طن زيوت سيارات فاسدة في البحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة، برئاسة إسماعيل شلبى وكيل الوزارة، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.



أسفرت الحملة التى شارك في العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط مخزن بدائرة مركز شرطة أبوحمص يقوم بتجميع زيوت السيارات وإعادة بيعها للاستخدام مرة أخرى، وإضافة مواد وذلك دون موافقة الهيئة العامة للبترول، وتم ضبط 160 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.



شارك فى الحملة، سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية، ومحمد الدهشان مدير عام المواد البترولية بالوزارة، وتم عمل المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.