ضبط 1306 سيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات أمنية مكبرة لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وضبطت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها 1306 مخالفات خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومي بواسطة الرادار لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.