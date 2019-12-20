من جديد.. اتفاق "بريكست" يعود للبرلمان البريطاني

يبدأ المشروعون البريطانيون، اليوم الجمعة، في تبني اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ"البريكست"، بعد تأجيله 3 مرات، وأزمة سياسية استمرت 3 أعوام ونصف العام، وتنظيم انتخابات مرتين.



ويفاوض رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، الذي خرج من الانتخابات الأخيرة منتصرًا، بروكسل، بشأن الاتفاق، تمهيدا لتنفيذه في نهاية يناير المقبل.



ويفترض أن يتم التصويت في قراءة ثانية بعيد ظهر الجمعة في ويستمينستر، مقر البرلمان، وسط العاصمة لندن، من أجل إقراره نهائيا بعد الأعياد، بحسب ما أوردت "فرانس برس".



وبقيادته أغلبية من 365 نائبا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم منذ فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 ديسمبر، سيحصل رئيس الوزراء هذه المرة على الأرجح بلا صعوبة على دعم أعضاء البرلمان المؤيد بشكل واسع لتنفيذ الخروج.



وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 47 عاما من حياة مشتركة مضطربة.



وقال جونسون في بيان، إن هذا اليوم هو يوم تحقيق "وعد قُطع للشعب البريطاني" بأن التصويت على بريكست "سينجز في عيد الميلاد".