الرئيس الصيني يؤكد التمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامين"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، إنه يثق أن الشعب الصيني، بما فيه أبناء منطقتي هونج كونج وماكاو، يمتلك الحكمة والقدرة على ممارسة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل أفضل.



وأضاف بينج –في كلمة اليوم الجمعة، أمام تجمع حاشد بمناسبة الذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم- أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي طرح في الثمانينيات من القرن الماضي، مناسب وعملي ويحظى بإجماع من الشعب، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المبدأ سيتم إكماله كما ستتم حوكمة المنطقتين الإدارتين الخاصتين بأسلوب أفضل.



وأكد أن نهضة الأمة الصينية لن تتوقف، كما أن مسار التنمية والازدهار المشترك لهونج كونج وماكاو والبر الرئيسي سيكون أوسع، معتبرا أن الوطنية هي أهم سبب لنجاح ماكاو في ممارسة "دولة واحدة ونظامان".



وتابع: إن أبناء ماكاو لديهم تقاليد وطنية، إلى جانب شعور قوي بالهوية الوطنية والانتماء والاعتزاز الوطني، ما يعزز بقوة الأساس الاجتماعي والسياسي لـ "دولة واحدة ونظامان".



ولفت بينج إلى أن ماكاو أصبحت واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم، حيث تم عكس وضع الأمن العام السيء بسرعة بعد عودتها إلى الوطن الأم، منوها إلى أن ماكاو أسست بثبات منذ عودتها إلى الوطن الأم عام 1999، نظاما دستوريا قائما على الدستور والقانون الأساسي، وحسنت نظام حكمها.