-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية واليابان تعقدان قمة ثنائية في بكين الأسبوع المقبل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال المكتب الرئاسي في سول، اليوم الجمعة، إن الرئيس مون جيه-إن سوف يعقد محادثات قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الصين، الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم هيون-جونج، قوله: " بالنظر إلى صعوبة العلاقات بين البلدين، فإن هذا الاجتماع له أهمية كبيرة في حد ذاته".

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع بمثابة فرصة للحفاظ على زخم الحوار بين البلدين وتحقيق تقدم كبير في الجهود المبذولة لتحسين العلاقات.

وأشار جونج، إلى أن موعد الاجتماع سيكون يوم 25 ديسمبر الجاري في مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان في الصين، لافتا إلى أنه يعد أول قمة رسمية بينهما منذ 15 شهرًا، وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب معركة تجارية ناشئة عن قضية تاريخية.

ومن المقرر أن يزور مون وآبي تشنجدو لحضور قمة ثلاثية سنوية، يستضيفها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج.

كما يخطط الرئيس الكوري الجنوبي أيضا، لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، يوم الاثنين المقبل في بكين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق طريقى "الإسكندرية" و"العلمين" بسبب الشبورة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 16 ساعة

خروج جرار قطار السنطة عن قضبان السكة الحديد

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على مصير ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

الأكثر قراءة

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج وتركيا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

دراسة: النساء أكثر المصابين بأمراض القلب

أهم خرافات التغذية فى 2019

أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

الرئيس نيوز

بينهم أطفال.. مصرع 7 وإصابة 5 في اصطدام قطار بسيارة بميت غمر

الجيش الليبي: استهداف مواقع عسكرية استخدمت لتخزين الأسلحة التركية

انتخابات نادي القضاة اليوم.. 5 مرشحين للرئاسة و4 قوائم

رسالة الملك سلمان للرئيس واتصال ميركل.. أهم عناوين صحف القاهرة

منوعات

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

منها الخبز والحلويات.. أغذية تسبب الأرق للنساء

فيسبوك يحقق في نشر معلومات لهواتف ربع مليار مستخدم

شاب يبث ألعاب الفيديو على مدار الساعة لجمع تبرعات للمرضى

كشكول

"الصحة" تكشف حقيقة إصابة تلاميذ بـ"إنفلونزا الخنازير"

تعرف على المنح الدراسية للهند والمجر بـ"التعليم العالي"

"مكرم": برامج لتوعية أطفال المدارس بمخاطر الهجرة غير الشرعية

"إنتاج وتداول التقاوي في مصر" ندوة علمية بـ"زراعة المنيا"

إسلام سياسي

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

"أرواح على الهامش.. عباقرة ومنتحرون".. كتاب جديد لخيرى حسن

شروط المسابقة البحثية لـ"قصور الثقافة" عن الصناعات اليدوية والريفية

صدور كتاب "يستاهلوا الدبح" عن دار السعيد للنشر

وائل خورشيد يكتب: نزوة

صفحتنا ع الفيس بوك