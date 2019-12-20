كوريا الجنوبية واليابان تعقدان قمة ثنائية في بكين الأسبوع المقبل

قال المكتب الرئاسي في سول، اليوم الجمعة، إن الرئيس مون جيه-إن سوف يعقد محادثات قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الصين، الأسبوع المقبل.



ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم هيون-جونج، قوله: " بالنظر إلى صعوبة العلاقات بين البلدين، فإن هذا الاجتماع له أهمية كبيرة في حد ذاته".



وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع بمثابة فرصة للحفاظ على زخم الحوار بين البلدين وتحقيق تقدم كبير في الجهود المبذولة لتحسين العلاقات.



وأشار جونج، إلى أن موعد الاجتماع سيكون يوم 25 ديسمبر الجاري في مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان في الصين، لافتا إلى أنه يعد أول قمة رسمية بينهما منذ 15 شهرًا، وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب معركة تجارية ناشئة عن قضية تاريخية.



ومن المقرر أن يزور مون وآبي تشنجدو لحضور قمة ثلاثية سنوية، يستضيفها رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج.



كما يخطط الرئيس الكوري الجنوبي أيضا، لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، يوم الاثنين المقبل في بكين.