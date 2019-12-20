نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى فريد الأطرش

نظمت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، بمناسبة ذكرى وفاة الموسيقار الراحل فريد الأطرش، فى حفل كامل العدد على مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية.



قدم نجوم الفرقة، باقة مختارة من أجمل أغنيات وألحان الفنان الراحل، حيث بدأ الفاصل الأول بموسيقى "توتة" أداء الأوركسترا، يا ويلي من حبه، "يا حبيبى طال غيابك" أداء ياسر سعيد، يا حلاوتك يا جمالك، إياك من حبى، "بقى عايز تنسانى" أداء ندا غالب، يا حليوة يا حليوة، يا أبو ضحكة جنان، "سنة وسنتين" أداء حسام كمال، بالإضافة إلى "أول همسة" أداء أيمن مصطفى.



وبالفاصل الثانى، قدم الأوركسترا موسيقى "حبيب العمر"، "جميل جمال" أداء إسلام الرملى، "ياسلام على حبى وحبك" دويتو غنائى من أداء شمس إبراهيم وإسلام الرملى، "كلمة عتاب" أداء هبة إسماعيل، واختتم الحفل الفنان محمد متولى بأغنيتى "حبينا وعيش انت".



يذكر ان فرقة اوبرا الاسكندرية قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد، وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.