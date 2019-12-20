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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 22
دمنهور 10 22
الإسكندرية 10 23
بلطيم 11 22
مطروح 11 20
السلوم 10 19
سيوة 09 18
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 11 22
الإسماعيلية 11 21
السويس 10 21
العريش 11 19
رفح 10 19
رأس سدر 12 23
نخل 00 19
نويبع 17 21
طابا 11 20
كاترين 02 15
الطور 13 22
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 25
مرسى علم 16 23
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 07 22
أسيوط 08 20
سوهاج 09 22
قنا 09 22
الأقصر 09 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 17 24
الوادي الجديد 10 25
شلاتين 13 26
أبورماد 12 25
حلايب 13 24
رأس حدربة 12 25.

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