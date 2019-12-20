"الأمم المتحدة" تأسف لشرعنة حكومة السراج التدخل التركى فى ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، أصدرته في وقت مبكر من صباح الجمعة، عن أسفها «للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم»، ولقيام الأطراف الليبية بما وصفته «بالاستقواء بالخارج»، وتبادل التخوين وتعريض وحدة ليبيا للخط.



ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة بقيادة فايز السراج، خلال اجتماع استثنائي لمجلسها عُقد الخميس، في العاصمة طرابلس، شرعنة التدخل التركي العسكري، بتفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع أنقرة الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.



وأكدت البعثة في بيانها، أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدمًا في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الأخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال مزيد النوائب بالمدنيين الآمنين.