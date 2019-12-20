الجيش الليبى يمهل "مليشيات مصراتة" 3 أيام للانسحاب من طرابلس

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الجمعة، أن استهداف مواقع عسكرية في مدينة مصراتة، سيتواصل يوميًا دون انقطاع وبشكل مكثف، لم يسبق له مثيل نهارًا وليلًا، إذا لم تسحب مصراتة "مليشياتها" من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد القادم.



وأوضحت القيادة، في بيان لها، في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن السلاح الجو الليبي الذي رفع قدراته عددًا ونوعًا في شرق وغرب وجنوب البلاد، يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.



ووجهّت القيادة العامة للجيش الليبي، رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب، وأن يدعوا أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف "مليشيات" حكومة الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورًا ودون تأخير.



ودعت القيادة في رسالتها، إلى اعتقال وتسليم المتطرفين الذين يقودون مصراتة للدمار بدل العمار، لأن انتصار الجيش في معركته باتت قريبة.