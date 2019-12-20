سيدة عربية تتهم خادمتها بالهروب من فيلتها بالشيخ زايد

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، حول بلاغ تقدمت به مواطنة عربية الجنسية، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه خادمتها التي تحمل جنسية دولة آسيوية، بعد هروبها من فيلتها بالشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



تقدمت "ياسمين.ع" تحمل جنسية دولة عربية، ببلاغ إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، أفادت فيه بأنها فوجئت بهروب خادمتها "ف.ي" تحمل جنسية دولة آسيوية، والتى تقيم بصحبتها فى فيلتها بتجمع سكنى "كمباوند" تابع لدائرة القسم.



وطالبت مقدمة البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الخادمة الهاربة، وذكرت أنها هربت منذ 5 أيام.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.