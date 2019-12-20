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حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم 4 سيارات على كورنيش المعادى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:19 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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شهد طريق المعادي حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ3 سيارات ملاكي بطريق كورنيش النيل أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش النيل بالمعادي، تم إخطار غرفة عمليات المرور بالقاهرة، وانتقلت علي الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وضباط المرور والمباحث.

تبين من عملية الفحص والتحري وقوع تصادم بين 4 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تولت سيارات إسعاف، نقل المصابين إلى المستشفى العام، من بينهم سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، ورفعت أوناش المرور آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد استجواب قائدي ومستقلي السيارات المتضررة ومناقشة المصابين ممن سمحت حالتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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