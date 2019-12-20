حملة تموينية للرقابة على المخابز والأغذية بمنيا القمح

شن رئيس مجلس مركز ومدينة منيا القمح حسني الحاجري حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز، على الأنشطة التموينية والتجارية والمخابز والبقالة التموينية ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والأسواق؛ للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على الفور.



ونجحت تلك الحملات بالتنسيق مع إدارات والتموين والصحة والطب البيطرى عن تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز "ر. م" بناحية كفر فرج لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام، ومحضر إثبات حالة ضد مخبز "ن. ع. ا" بناحية كفر الصعيدي لإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 17 جرام.



كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز "إ. م. ن" بناحية العزيزية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر إثبات حالة ضد مخبز

"ف. ح. إ" بناحية العزيزية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر إثبات حالة ضد مخبز "إ. ع. ح" بناحية العزيزية لإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 14 جرام.



كما نجحت الحملات في تحرير محضر اثبات حالة ضد مخبز "خ. ف. ا" بناحية العزيزية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام، و٨ محاضر أخرى ضد عدد من المخابز المخالفة بمركز منيا القمح.



في ذات السياق تم تحرير محضر جنح رقم 1905 لسنة 2019 مركز شرطة منيا القمح ضد "ع. م. ج" صاحب محل جزارة بهندسة الرى بمنيا القمح لحيازته وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضر جنح رقم 1904 لسنة 2019 مركز شرطة منيا القمح ضد "ص. م. م" صاحب محل جزارة بهندسة الرى بمنيا القمح لحيازته وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.



كما تم تحرير محضر جنح رقم 1906 لسنة 2019 ضد "أ. ع. ا" مستأجر مجزر دواجن بالخرس لحيازته جلود دواجن وأجنحة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحرز عبارة عن 150 كيلو جلود ورؤوس وأجنحة دواجن، وتحرير محضر جنح رقم 1907 لسنة 2019 ضد "أ. ا. م" صاحب محل جزارة بهندسة الرى بمنيا القمح لحيازته وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والحرز عبارة عن 14 كيلو لحم بالعظم.



وتحرير محضر جنح رقم 1908 لسنة 2019 ضد "م. ا. م" صاحب مخبز بلدى بكوم حلين لحيازته وتجميعه لـ3 شيكارة دقيق بلدى مدعم لا يقابله رصيد على ماكينة صرف الخبز.