لطيفة: "مصر لها فضل كبير جدًا عليا"

كرم قطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، خلال حفله السنوي الكبير المقام بأحد فنادق مصر الجديدة، عددًا من نجوم الدراما المصرية والعربية.



كما كرمت الهيئة الوطنية للإعلام الفنانة لطيفة، بتكريم خاص، عن برنامج "حكايات لطيفة".



وقالت "لطيفة"، خلال تكريمها، إن حب الناس هو من صناعها، وحرصت على توجيه الشكر لمصر وقيادتها، قائلة: "مصر لها فضل كبير جدًا عليا".



فيما تم تكريم الفنانة نهال عنبر عن برنامج "كلام ستات"، وأعربت عن سعادتها بالحصول على التكريم، مؤكدة أن التليفزيون المصري هو من صنع النجوم وتدين بالفضل له في معرفة الجمهور بها.



وحصلت الفنانة دينا عبدالله على تكريم عن برنامجها "حبيب الملايين"، وقدم لها التكريم أسامة بهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، في حضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.



وشكرت "دينا" جميع المسؤولين في الهيئة على هذا التقدير الذي تعتبره وساما على صدرها.