الهيئة الوطنية للإعلام تكرم المتميزين من نجوم السينما والدراما

كرم قطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، خلال حفله السنوي الكبير المقام بأحد فنادق مصر الجديدة، عددًا من نجوم الدراما المصرية والعربية.



ورحبت الإعلامية إيناس عبدالله، رئيس قناة نايل دراما، بالضيوف، وصعد أسامة بهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة للمسرح لتقديم التكريمات لنجوم الدراما.



وتم الإعلان عن تكريم الفنان حسن يوسف عن مجمل أعماله الفنية ومشواره الحافل، وقدم له التكريم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فيما وجه حسن يوسف الشكر للهيئة الوطنية للإعلام.



كما تم تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان وقدم له الجائزة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة أسامة بهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وقال يوسف شعبان في كلمته، إنه لابد من تكاتف الشعب والقوى النعمة لمحاربة الإرهاب؛ لأن مصر في حالة حرب.



وكرم حسين زين أيضا الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها، وأعربت عن سعادتها بتكريم اسمها جنبا إلى جنب مع يوسف شعبان وحسن يوسف.



كما قدمت الفنانة إلهام شاهين الفنان محمود قابيل الذي تكرمه الهيئة أيضًا عن مجمل أعماله.