تحريات مكثفة حول حرق سائق لسيارة مجلس مدينة أبو النمرس

تجرى أجهزة الأمن بالجيزة، تحريات في واقعة إشعال سائق "توك توك"، النيران في سيارة تابعة لمجلس مدينة أثناء تنفيذ قرار برفع عدد من الدراجات النارية "توك توك"، بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.



كان المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل سيارة تابعة لمجلس المدنية بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبعمل التحريات تبين قيام سائق دراجة نارية "توك توك" بمنع تنفيذ قرار برفع دراجته النارية من قبل مجلس المدينة، وقام بإضرام النيران بمادة مشتعلة "بنزين" وألقاها على السيارة التابعة لمجلس المدينة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.