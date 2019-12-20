اصطدام سيارة بكوبرى مشاة بطريق الإسماعيلية الصحراوى

اصطدمت سيارة نقل بجسم كوبرى مشاة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، تجاه الإسماعيلية بالقرب من المركز الطبى العالمى، مما تسبب فى توقف حركة المرور، وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برفع حطام الحادث وضبط سائق السيارة.



تلقى قسم شرطة النجدة بدائرة قسم شرطة بدر بلاغا بـ اصطدام سيارة نقل مقطورة بجسم كوبرى مشاة بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى تجاه الإسماعيلية بالقرب من المركز الطبى العالمى – دائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل بدون لوحات معدنية محملة بالقمامة، عكس الاتجاه، بمحل البلاغ اصطدمت المقطورة بالجسم المعدنى لكوبري المشاة، ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة.



نتج عن ذلك سقوط جزء من الكوبرى على المسطح الأرضي بالطريق، وانفصال المقطورة عن السيارة مما أدى لغلق الطريق فى اتجاه الإسماعيلية، وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة ورفع آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى وإعادة تسيير الحركة المرورية.



فى وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.