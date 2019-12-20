بدء إغلاق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة لاستكمال أعمال التطوير

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية في محيط إغلاق كوبري الجلاء بمصر الجديدة، لمدة 3 أيام في الاتجاهين لاستكمال أعمال التطوير، وسيكون العمل ليلا ونهارا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت.



وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وتقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.



والتحويلات المرورية البديلة هي:

- القادم من محور العروبة اتجاه مسطح كوبري الجلاء يسلك شارع النزهة والدوران وينعطف يمينا إلى شارع أبو بكر الصديق، ثم يمينًا إلى شارع العروبة أو طوليا باتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.



- شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبري الجلاء ويستكمل السير يمينًا في شارع النزهة أو طوليًا شارع أبو بكر الصديق.



-شارع النزهة من مناطق الحجاز اتجاه ميدان الطيران يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.



- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينًا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغني واستكمال السير بالبند رقم 1.



- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينًا شارع العروبة اتجاه المطار أو طوليًا شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.



- القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق واستكمال السير.



وأشارت مرور القاهرة، إلى أنه حال اقتضاء الأمر وعدم استيعاب التحويلات المرورية في حالات الطوارئ يتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور على النحو التالي: محور العروبة القادم من شارع الميرغني عند تقاطعه مع الثورة.



منع استكمال السير في محور العروبة وتحويل المركبات يمينا اتجاه شارع الثورة.



محور العروبة القادم من نفق الميرغني عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب: منع استكمال السير بمحور العروبة اتجاه مسطح ومطلع كوبري الجلاء وتحويل جميع المركبات لشارع عمر بن الخطاب.



شارع العروبة عبد الحميد بدوي: منع دخول المركبات يمينا اتجاه العروبة واستكمال السير باتجاه محور المليون شجرة.



محور العروبة القادم من المطار وتقاطعه مع شارع عبد العزيز فهمي: منع استكمال السير لمحور العروبة وتحويل المركبات يمينا اتجاه شارع عبد العزيز فهمي.



محور العروبة ونخلة المطيعي: منع استكمال السير طوليًا بمحور العروبة وتحويل المركبات يمينا شارع نخلة المطيعي.



ميدان سفير: منع دخول المركبات من شارع عثمان بن عفان يمينًا إلى شارع أبو بكر الصديق.



مطلع كوبري عثمان بن عفان المستحدث: منع صعود المركبات إلى كوبري عثمان بن عفان المستحدث وتوجيه المركبات لمسطح الكوبري يمينا شارع عثمان بن عفان.



ميدان المحكمة: منع دخول المركبات من ميدان المحكمة إلى شارع عثمان بن عفان اتجاه ميدان الطيران وتنفيذ التحويلات.



مطلع كوبري الحجاز المستحدث: منع صعود المركبات لكوبري الحجاز المستحدث وتوجيه جميع المركبات إلى مسطح الكوبري وتنفيذ التحويلات.



شارع الثورة وشارع حسين كمال: منع الدخول يمينا من شارع الثورة إلى شارع حسين كمال واستكمال السير طوليا.



شارع حسين كمال وشارع الحرية: منع استكمال السير طوليا من شارع حسين كمال اتجاه شارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يسارًا إلى شارع الحرية. شارع أبوبكر الصديق والميرغنى: منع إستكمال السير بشارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يمينًا اتجاه شارع الميرغني.



وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحالة المرورية طوال فترة التحويلات.