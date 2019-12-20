نشر خدمات مرورية تزامنا مع إغلاق محور الثورة

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، منذ قليل، الحواجز الحديدية وعينت الخدمات المرورية بمحيط إغلاق محور الثورة أسفل كوبري أبو غزالة بسبب أعمال الصيانة الإصلاح بمنطقة بمصر الجديدة وتستمر لمدة 3 أيام.



وقال مصدر أمني: إن الأعمال عبارة عن ضبط منسوب الطريق والانتهاء من أعمال الرصف بمحور الثورة، وأن الأعمال في اتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبري أبوغزالة.



وأضاف المصدر أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام ليلا ونهارا، تبدأ الساعة 12 بعد منتصف ليل "الخميس - الجمعة" الموافق 20 12 2019، وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 22 12 2019.



وسيتم خلال تلك الأعمال غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة، بدءًا من الساعة 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 19 12 2019، وغلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبوغزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الأحد الموافق 22 12 2019.



وستعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.



على جانب آخر، وزعت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، والتي تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.