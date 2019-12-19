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محمد فهيم: مهرج الملك لير طوق نجاتى من سيد قطب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:56 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان المصري محمد فهيم، إن عام 2019 شهد أمور جيدة بالنسبة له، وأنه شارك النجم يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير"، معربًا عن سعادته بالقيام بدور المهرج في هذا العمل المسرحي، إذ قدم شخصية جديدة للجمهور.

وأضاف "فهيم"، في تصريحات لقناة الغد، أن شخصية المهرج التي يؤديها في مسرحية الملك لير كانت بمثابة طوق النجاة للخروج من شخصية "سيد قطب" التي أداها في مسلسل الجماعة التي استطاع من خلالها مفاجأة جمهوره، مؤكدًا أن العمل المسرحي سيستمر خلال 2020.

وأعرب "فهيم" عن سعادته للوقوف بجانب الفنان يحيى الفخراني على خشبة المسرح، سواء منذ بداية البروفات وحتى افتتاح العروض، مؤكدًا أنه تعلم من الفخرانى الكثير وتعلم منه على سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

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