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محافظات

بالصور.. افتتاح مقر جمعية الآثار فى الإسكندرية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم، في إعادة افتتاح مقر جمعية الآثار بالإسكندرية، وكذا افتتاح "إكسدرا" مصطفي العبادي بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء الحشاش سكرتير عام المحافظة، والدكتورة منى حجاج مدير جمعية الآثار بالإسكندرية، والمهندسة هدى الميقاتي نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عمرو العبادي داعم مشروع صيانة مقر الجمعية، وقنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بالحضور، مقدمًا التهنئة على إعادة افتتاح مقر جمعية الآثار بالإسكندرية، والتي تعد من أقدم مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية.

وأكد الشريف حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للجمعية نظرًا للدور البارز الذى تقوم به لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية للمجتمع، وأيضًا الأنشطة التي تقدمها لحماية الآثار والمواقع الأثرية وتشجيع ودعم البحث العلمي الذي يهدف إلى الفهم الصحيح لمعالم الإسكندرية القديمة وضواحيها، ونشر الوعي بأهمية تراثنا المادي.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح المحافظ ووزير الآثار معرض صور هنري ماورر بقاعة المحاضرات بالجمعية، كما كرما الرواد الأثريين السكندريين على مجهوداتهم التي قدموها.

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