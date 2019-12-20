أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم قطار مع سيارة أثناء عبورها المزلقان على طريق "الزقازيق- ميت غمر"، بقرية دنديط.



وأسفر الحادث عن مصرع كل من، وهم: صفاء محمد شقيطة، ٤٠ سنة، وعوض محمد شقيطة، ١٥ سنة، وحسنين محمد حسنين، ٣٦ سنة، وهشام مصطفى محمد، ٤١ سنة، ورحاب محمد عوض شقيطة، ٤٠ سنة، بالإضافه لجثة طفل 7 سنوات مجهول وجثة أشلاء.



كما أصيب كلا من، أمجد محمد حسن (15 عامًا - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة)، وهبة حامد محمد (40 عامًا - مصابة بكسر في الساعد الأيسر واشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن كسر في الساق اليسرى)، وشروق سليمان الكواوي (20 عامًا - اشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة)، وإصابة طفلة 3 سنوات باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر، على طريق "ميت غمر - الزقازيق"، ووجود مصابين ومتوفين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، بواسطة الإسعاف والأهالي لتلقي العلاج اللازم.



كما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ميت غمر على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى رفع آثار الحادث.