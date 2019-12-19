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ناهد السباعي تكشف تفاصيل مسلسل "النهاية"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة ناهد السباعي تفاصيل مسلسل "النهاية" الذي تشارك فيه مع يوسف الشريف، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت ناهد، لبرنامج أسرار النجوم، المذاع عبر "نجوم إف إم"، إن فكرة المسلسل هي أكثر ما جذبها للمشاركة فيه، خاصة أن أعمال الفنان يوسف الشريف تكون دائمًا مختلفة وغريبة؛ لأنها تحب الأدوار الصعبة وقررت الانضمام للعمل.

أضافت "قصة المسلسل تدور حول الحياة بعد سنوات كثيرة وتأثير التقدم والتكنولوجيا على البشر، حتى النهاية".

وكشفت خلال اللقاء أن علاقتها بالتكنولوجيا صفر وأنها ضدها تمامًا، لأنها تحب دائمًا الأشياء البدائية.

وقالت السباعي: "أصبحت أرى الأشياء وأتعامل معها بشكل مختلف، وذات مرة قال لي أحد الأشخاص أن الحياة التي نعيشها فلاش باك، فلماذا نغضب ونتعصب وإحنا بنراقب الدنيا وأصبحت أراقب الدنيا لأنه ليس لي يد فيما يحدث فيها، وهذا إحساسي".

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