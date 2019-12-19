شروط المسابقة البحثية لـ"قصور الثقافة" عن الصناعات اليدوية والريفية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن فتح باب المشاركة في المسابقة البحثية بعنوان "الصناعات اليدوية والريفية ودورها في التنمية المستدامة" 20192020م.



وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحديث عن الصناعات اليدوية والريفية ودورها في التنمية المستدامة يقتضى منا الإشارة إلى الخصوصية الثقافية لكل محافظة، فيما يتصل بصناعتها وحرفها التراثية والمردود الاقتصادي للحرف التراثية وتعظيم التاريخ القومي والصعوبات التي تواجه الحرف التراثية وسبل التغلب عليها والإشارة للتجارب الرائدة.



وأوضحت أن شروط المسابقة، هى: ألا يكون قد فاز بإحدى جوائز المسابقة عن العام الماضي، وألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى مارس 2020م، وألا يكون البحث المقدم قد سبق فوزه بأي جائزة من قبل في مسابقات أخرى، وأن يكون البحث موثقًا بالمراجع والمصادر بشكل علمي، وأن يصاغ البحث بلغة عربية سليمة وواضحة وأن يتضمن - كلما أمكن - مجموعة من الوثائق والصور، وألا يقل البحث عن (25) صفحة مكتوبة على الكمبيوتر بخط (SIM – ARABIC) حجم (14)، وأن يقدم البحث من ثلاث نسخ مرفقًا به أسطوانة مدمجة CD، ويرفق كل متسابق بالاستمارة الخاصة بالمسابقة بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية، والأبحاث المقدمة لا ترد سواء فازت في المسابقة أم لم تفز، والإشارة في البحث إلى رؤية الباحث في سبل تحقيق التنمية الريفية المستدامة بالريف، والصناعات الثقافية والحرف التراثية وإسهامها في تحسين مستوى المعيشة، وحسن استثمار الموارد، وأن للهيئة العامة لقصور الثقافة الحق في طباعة الأبحاث المتميزة، وأن الفائزون قد يقومون بإلقاء الضوء وشرح البحث الخاص بكل منهم بحفل توزيع الجوائز".



وأشارت الهيئة إلى أن طريقة التقدم من خلال تسليم الأبحاث إلى أقرب موقع ثقافي أوترسل بالبريد إلى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالعنوان التالي "الدور السادس بديوان عام الهيئة بـ 16 أ شارع أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني – القاهرة"، وأن آخر موعد لتسليم الأبحاث أخر فبراير 2020م - لن يلتفت إلى المشاركات غير المستوفاة للشروط السابقة، وأن إجمالي قيمة الجائزة فقط وقدره خمسة آلاف وستمائة جنيهًا لا غير.

