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منوعات

أكثر المنازل شعبية على الإنترنت

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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تم الكشف عن المنازل الخمسة التي جذبت معظم الاهتمام حول العالم هذا العام عن طريق موقع ويب رائد في المملكة المتحدة.

وكانت معظم المنازل في القائمة بأسعار تجاوزت 10 آلاف دولار، لكن المفارقة أن أكثرها شعبية كان بسعر 4 ملايين دولار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

1- مزرعة في جزيرة كولياخ- كندا بسعر 4.05 مليون دولار
تشمل الصفقة منزلًا مكونًا من 11 غرفة نوم وكوخ شاطئي منفصل، وإذا كنت تبحث عن الهرب من صخب الحياة في المدينة، فهذه المزرعة الكندية مناسبة لك.
وتقع المزرعة والمنزل وسط جزيرة خاصة تمتد على مساحة 60 فدانًافي نوفا سكوتيا بكندا، وهي معروضة للبيع بواسطة شركة كولد ويل بانكر سوبر سيتي رياليتي.

2- مزرعة في سانتا باربرا، الولايات المتحدة بسعر 39.7 مليون دولار
ملكية فاخرة تشمل حوض سباحة في الهواء الطلق ومناطق ترفيهية متعددة وملعبًا للتنس ومهبطًا للطائرات المروحية.
كما تضم المزرعة اصطبلًا للخيول مكون من 11 حجرة، وهي معروضة للبيع من قبل شركة أمريكان فارم آند رانش.

3- منزل تاون هاوس في نيويورك بسعر 49.6 مليون دولار
يتميز بواجهة زجاجية هيكلية مقاومة للرصاص، وتم تضمينه في قائمة العقارات الأكثر شعبية في الخارج هذا العام، كما يضم سطحًا خاصًا يمتاز بإطلالة مدهشة على المدينة بزاوية 360 درجة.
ويمتد المنزل على مساحة 10.400 قدم مربعة، ويضم 6 غرف نوم، ويقع بالقرب من حديقة سنترال بارك الشهيرة في نيويورك.

4- موانا فيلا في إسبانيا بسعر 44.3 مليون دولار
تقع هذه الفيلا المكونة من 12 غرفة نوم في كوستا ديل سول في إسبانيا، وهي معروضة للبيع من قبل شركة فايند ماربيلا، ولم تعثر بعد على مشتري، بعد أن ظهرت ضمن قائمة أكثر العقارات شعبية في العالم في العام الماضي.

5- ليتل بيب كاي، جزر البهاما بسعر 84.6 مليون دولار
وأخيرًا هذه الجزيرة الخاصة في جزر البهاما هي أيضًا من أكثر العقارات شعبية هذا العام. وهناك العديد من المنازل المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، مع تسع غرف نوم متاحة في المجموع و38 فدانًا من الأراضي.

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